«Рубин» и «Арсенал» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч шестого тура чемпионата России «Рубин» — «Арсенал».

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Коновалов, Закиров, Кварацхелия, Давиташвили, Кьяртанссон.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

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