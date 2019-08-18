РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Рубин» и «Арсенал» назвали стартовые составы

12:47
Теги:

Стали известны стартовые составы на матч шестого тура чемпионата России «Рубин» — «Арсенал».

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Коновалов, Закиров, Кварацхелия, Давиташвили, Кьяртанссон.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Рубин — Арсенал Т

Опрос

проголосовало: 11984
Все опросы
Справедливо ли удален Уциев в матче «Зенит» - «Ахмат»?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/match/match_13161.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир