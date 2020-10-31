«Ростов» в меньшинстве удержал победу в матче со «Спартаком» в Москве
«Спартак» принимал «Ростов» в рамках 13-го тура Тинькофф чемпионата России. Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Автором решающего мяча стал полузащитник ростовчан Павел Мамаев. Отметим, что с середины второго тайма «Ростов» играл в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку Денниса Хаджикадунича.
«Спартак» потерпел второе поражение в сезоне. Команда пока сохранила лидерство в турнирной таблице, но у ЦСКА и «Зенита» есть еще по матчу в запасе.
«Ростов» набрал 23 очка и поднялся на четвертое место.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
13-й тур
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:1)
Гол: Мамаев, 26.
«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Кутепов (Ещенко, 80), Мозес (Урунов, 81. Умяров, 85), Крал, Зобнин, Бакаев (Соболев, 46), Айртон, Ларссон, Понсе (Кокорин, 66).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Поярков, Еременко (Алеесами, 83), Хасимото, Глебов, Мамаев (Гигович, 70), Полоз (Терентьев, 83), Альмквист (Сохиев, 60. Обухов, 83).
Предупреждения: Ларссон, 41. Хаджикадунич, 42. Кутепов, 55. Соболев, 58. Козлов, 60. Поярков, 61. Глебов, 89. Айртон, 90.
Удаление: Хаджикадунич, 75 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Мешков (Дмитров). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Богач (Люберцы).
ВАР: Шадыханов (Москва). Демешко (Химки).
31 октября. Москва. Стадион «Открытие Арена».
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/