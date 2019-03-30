17:47 | Футбол — РПЛ

"Ростов" - "Урал": Погребняк сыграет с первых минут

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"Урал" объявил состав на матч 21-го тура премьер-лиги против "Ростова". С первых минут встречу начнет нападающий Павел Погребняк.

Состав "Урала": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Катрич, Жигулев, Араторе, Панюков.

"Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Ростов - Урал

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