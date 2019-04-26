"Ростов" прилетел в Махачкалу, где 27 апреля пройдет матч 26-го тура премьер-лиги против "Анжи".

- Салам, Махачкала, - сообщается в официальном Твиттере ростовчан.

"Ростов" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков после 25 туров.

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