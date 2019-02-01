"Ростов" подтвердил переход Ингасона в ПАОК

Пресс-служба "Ростова" подтвердила на официальном клубном сайте переход защитника Сверирра Ингасона в ПАОК.

- Мы благодарим Сверрира за 1.5 года, которые он защищал цвета нашей команды, - написано в заявлении на сайте команды. - Ингасон стал настоящим лидером обороны, который не только руководил обороной, но и забивал важнейшие мячи. Удачи, Инги!

Ингасон защищал цвета "Ростова" с лета 2017 года. В составе команды он сыграл 49 матчей, в которых забил пять мячей и отличился одной голевой передачей.

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