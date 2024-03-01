Губерниев — о Промесе: «Зачем «Спартаку» эта бестолочь?»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Это шапито. Я говорил, что все риски принимает на себя «Спартак» и сейчас все нормальные люди улыбаются, смеются или ржут. Потому что мы знаем, что он преступник, чудак на букву М. Видимо «Спартак» этого не знал. Еще смешнее выглядит, когда «Спартак» из-за этих событий собирается прерывать с ним контракт. А то, что у него два уголовных дела в Нидерландах? Давайте он нарушит законы во всех странах и по прежнему будет в этом шапито выступать. Это позор, который непонятно зачем нужен «Спартаку», команде, за которую мы все переживаем. Зачем превращать все это в дешевое шапито? Ребят, ну вам самим не стыдно? — хочется спросить у руководства этой прекрасной команды. Мне стыдно, например, я с огромной симпатией отношусь к «Спартаку». Но зачем взяли эту бестолочь? Это все очень странно друзья и одновременно смешно», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Журналист Иван Карпов написал, что футболист задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.

1 марта ТАСС сообщил, что Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию Промеса.