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1 марта, 17:44

Губерниев — о Промесе: «Зачем «Спартаку» эта бестолочь?»

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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Это шапито. Я говорил, что все риски принимает на себя «Спартак» и сейчас все нормальные люди улыбаются, смеются или ржут. Потому что мы знаем, что он преступник, чудак на букву М. Видимо «Спартак» этого не знал. Еще смешнее выглядит, когда «Спартак» из-за этих событий собирается прерывать с ним контракт. А то, что у него два уголовных дела в Нидерландах? Давайте он нарушит законы во всех странах и по прежнему будет в этом шапито выступать. Это позор, который непонятно зачем нужен «Спартаку», команде, за которую мы все переживаем. Зачем превращать все это в дешевое шапито? Ребят, ну вам самим не стыдно? — хочется спросить у руководства этой прекрасной команды. Мне стыдно, например, я с огромной симпатией отношусь к «Спартаку». Но зачем взяли эту бестолочь? Это все очень странно друзья и одновременно смешно», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Журналист Иван Карпов написал, что футболист задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.

1 марта ТАСС сообщил, что Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию Промеса.

Квинси Промес. Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию Промеса. Что происходит перед матчем «Спартака» с «Зенитом». Онлайн
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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