«Ростов» и «Краснодар» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 21-го тура чемпионата России. Начало игры — в 17:00 мск.

«Ростов»: Ятимов, Сутормин, Мелехин, Осипенко, Вахания, Кучаев, Комаров, Шанталий, Мохеби, Голенков, Комличенко.

Запасные: Одоевский, Ханкич, Поярков, Игнатов, Тоневицкий, Радченко, Сако, Байрамян, Щетинин, Азнауров, Колтаков, Роналдо.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Кайо, Коста, Оласа, Ленини, Черников, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба.

Запасные: Дюпин, Гонсалес, Козлов, Смолов, Мозес, Хмарин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар».