Акинфеев: «Обидно было бы пропустить от Дзюбы — слава Богу, он все свои рекорды побил»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал пропущенный им гол в матче 21-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1).

«Очень тяжело играть, когда Дзюба в нападении и очень хорошие подачи. Поэтому колоссальная радость от этой победы есть. Обидно было бы от Артема пропустить. Слава богу, он все свои рекорды побил», — заявил Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

9 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) Дзюба забил 234-й гол за свою карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории россйского футбола, побив рекорд Александра Кержакова.