Акинфеев: «Обидно было бы пропустить от Дзюбы — слава Богу, он все свои рекорды побил»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал пропущенный им гол в матче 21-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1).
«Очень тяжело играть, когда Дзюба в нападении и очень хорошие подачи. Поэтому колоссальная радость от этой победы есть. Обидно было бы от Артема пропустить. Слава богу, он все свои рекорды побил», — заявил Акинфеев в эфире «Матч ТВ».
9 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) Дзюба забил 234-й гол за свою карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории россйского футбола, побив рекорд Александра Кержакова.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|
2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|
3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|
4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|
5
|ЦСКА
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|
6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|
7
|Рубин
|24
|9
|7
|8
|23-25
|34
|
8
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|
9
|Динамо
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|
10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|
11
|Динамо Мх
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|
12
|Кр. Советов
|24
|5
|7
|12
|25-44
|22
|
13
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|
14
|Пари НН
|24
|6
|3
|15
|20-39
|21
|
15
|Оренбург
|24
|4
|8
|12
|24-36
|20
|
16
|Сочи
|24
|3
|3
|18
|21-53
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|11.04
|14:00
|Кр. Советов – Ахмат
|2 : 2
|11.04
|16:30
|Рубин – Оренбург
|0 : 0
|11.04
|19:30
|Балтика – Пари НН
|2 : 2
|12.04
|14:00
|ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|12.04
|16:30
|Ростов – Спартак
|- : -
|12.04
|16:30
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|12.04
|19:30
|Зенит – Краснодар
|- : -
|13.04
|17:15
|Акрон – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|21
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|21
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|21
|1
|2
Новости