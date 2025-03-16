16 марта 2025, 15:51

Акинфеев: «Обидно было бы пропустить от Дзюбы — слава Богу, он все свои рекорды побил»

Даниил Аршавский

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал пропущенный им гол в матче 21-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1).

«Очень тяжело играть, когда Дзюба в нападении и очень хорошие подачи. Поэтому колоссальная радость от этой победы есть. Обидно было бы от Артема пропустить. Слава богу, он все свои рекорды побил», — заявил Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

9 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) Дзюба забил 234-й гол за свою карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории россйского футбола, побив рекорд Александра Кержакова.

РПЛ: видео всех голов 24-го тура 11 апреля
РПЛ: видео всех голов 24-го тура 11 апреля
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Болонья» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Сельта»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Сельта»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Порту» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Порту» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Брага» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Брага» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2
 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3
 Локомотив 23 12 8 3 49-32 44
4
 Балтика 24 11 11 2 34-13 44
5
 ЦСКА 24 13 3 8 36-26 42
6
 Спартак 23 12 5 6 37-31 41
7
 Рубин 24 9 7 8 23-25 34
8
 Ахмат 24 8 7 9 29-31 31
9
 Динамо 23 8 7 8 40-33 31
10
 Ростов 23 6 7 10 18-25 25
11
 Динамо Мх 23 5 7 11 14-29 22
12
 Кр. Советов 24 5 7 12 25-44 22
13
 Акрон 23 5 7 11 28-40 22
14
 Пари НН 24 6 3 15 20-39 21
15
 Оренбург 24 4 8 12 24-36 20
16
 Сочи 24 3 3 18 21-53 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.04 14:00 Кр. Советов – Ахмат 2 : 2
11.04 16:30 Рубин – Оренбург 0 : 0
11.04 19:30 Балтика – Пари НН 2 : 2
12.04 14:00 ЦСКА – Сочи 0 : 1
12.04 16:30 Ростов – Спартак - : -
12.04 16:30 Локомотив – Динамо Мх - : -
12.04 19:30 Зенит – Краснодар - : -
13.04 17:15 Акрон – Динамо - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 21 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 21 1 2
