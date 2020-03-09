На 47-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА в штрафной площади гостей в единоборстве с Вадимом Карповым упал ростовский хавбек Ивелин Попов. Арбитр Владислав Безбородов сначала пенальти не назначил, однако изменил свое решение после вмешательства видеоарбитра Станислава Васильева.

Судья быстро определил, был все-таки фол или нет. А вот поиск ответа на другой вопрос занял у Безбородова много времени: он никак не мог решить, какую дисциплинарную санкцию применить. В итоге он удалил защитника за лишение Попова явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.

Была у ростовчанина такая возможность? Однозначного ответа нет. Попов выбегал один на один с вратарем, но под большим углом. Безбородов долго сомневался, ушел от монитора, но потом сделал шаг назад. И все же достал красную карточку. Момент из тех, в которых арбитра его начальники поддержат, а болельщики будут долго об этом спорить. Как, впрочем, и игроки ЦСКА, один из которых, Мариу Фернандес, даже получил предупреждение. (Александр Бобров)