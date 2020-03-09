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«Ростов» — ЦСКА: Мамаев забил в дебютном матче

15:28
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев отличился в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против ЦСКА.

Мамаев прошел вдоль линии штрафной и нанес удар по воротам Игоря Акинфеева. Мяч после рикошета изменил направление и влетел в угол ворот красно-синих.

Эта игра стала первой официальной для Мамаева после подписания контракта с «Ростовом». 17 сентября футболист вышел из колонии по УДО, где отбывал наказание за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го. Мамаев подписал контракт с «Ростовом» в сентябре 2019-го, после того как «Краснодар» расторг с ним трудовое соглашение.

Ростов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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