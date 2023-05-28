«Ростов» — «Ахмат»: Прохин вывел ростовчан вперед

«Ростов» вышел вперед в матче 29-го тура РПЛ против «Ахмата» — 3:2.

Гол забил защитник Данила Прохин на 73-й минуте встречи. Для 22-летнего футболиста это первый гол в составе «Ростова».