«Ростов» — «Ахмат»: Голенков открыл счет

«Ростов» открыл счет в матче 29-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:0.

Отличился нападающий Егор Голенков на 6-й минуте встречи. Для 23-летнего форварда этот гол стал вторым в РПЛ в текущем сезоне.