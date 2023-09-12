Ромащенко рассказал о деталях своего прихода в «Ахмат»: «В моем распоряжении было два дня»
Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения рассказал «СЭ» о деталях своего прихода в клуб из Грозного.
— Когда последовало предложение из Грозного?
— После выездной игры «Ахмата» в Нижнем Новгороде, когда уже было объявлено об отставке Сергея Ташуева. Я на тот момент только два дня как вернулся из Будапешта в Москву. Соответственно, у меня не было никаких мыслей о трудоустройстве, я спокойно смотрел трансляции.
Утром на следующий день позвонил спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев. Времени на размышления было немного, клубу было очень важно, чтобы главный тренер появился в команде до игры с «Оренбургом». В моем распоряжении было два дня, и за это время нужно было собрать всю необходимую информацию о команде и игроках.
Для меня это крайне важно — посмотреть первую игру в сезоне. По понятным причинам я не очень глубоко знал российский чемпионат в последние два с половиной года. Помимо первой игры посмотрел еще одну, а встречу с нижегородцами видел в прямой трансляции — то есть до принятия решения видел три матча в чемпионате из четырех.
Понятно, что «Ахмат» в прошлом сезоне занял историческое для себя пятое место, но нужно было проанализировать, что с ним произошло на старте сезона нынешнего. Сделал множество звонков людям из футбольного мира, собрал всю возможную информацию, которая должна была как-то прояснить картину. Параллельно общался со Станиславом Саламовичем, с семьей, с родителями, с друзьями — в общем, с людьми, которым доверяю. За эти же дни в Москве состоялась встреча с генеральным директором «Ахмата» Ахмедом Айдамировым. Все происходило в режиме нон-стоп.
— Были ли какие-то предложения до «Ахмата»?
— До середины 2021 года никто не рассматривал мою кандидатуру, потому что я работал в сборной в штабе Саламыча очень долгий период. Понятно, что российскому клубу выдергивать тренера оттуда смысла нет, тем более что это высшая ступень работы любого тренера — когда ты трудишься в штабе главной национальной сборной своей страны.
В период работы в «Ференцвароше» было предложение от одного клуба премьер-лиги, но оно оказалось не совсем своевременным. В начале этого года мы уже были с командой на сборах, готовились к противостоянию с леверкузенским «Байером» в плей-офф Лиги Европы и вообще к рестарту сезона. Уже начали подготовку, работа шла полным ходом, поэтому я ответил, что это невозможно.
— Тоже посоветовавшись с Черчесовым?
— Нет, там даже не стал отвлекать его от работы. Зачем? Сразу посчитал, что это абсолютно не нужно, и не вел никаких переговоров. Мы познакомились, переговорили, я высказал свою позицию. Меня поняли, и разговор мы закончили хорошо. Саламычу рассказал об этом уже где-то через месяц.
Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа 2023 года. Под его руководством команда провела 4 матча во всех турнирах, одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0