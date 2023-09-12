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Сегодня, 09:00

Ромащенко объяснил, сложно ли возвращаться к самостоятельной работе после 14 лет в роли ассистента Черчесова

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Мирослав Ромащенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения в грозненский клуб объяснил «СЭ», сложно ли возвращаться к самостоятельной работе после 14 лет в роли ассистента, и ответил на вопрос, связывался ли со своим многолетним боссом Станиславом Черчесовым, получив предложение из «Ахмата».

— Вы помогали Черчесову 14 лет. Сложно ли было после такого огромного периода возвращаться к самостоятельной работе? Долго ли обдумывали этот шаг?

— Мое личное мнение — любой ассистент всегда держит в уме цель работать самостоятельно. Даже в начале этого сезона в европейских чемпионатах мне попадалось на эту тему много информации. Так было у специалистов, помогавших Гвардиоле, Де Дзерби, Нагельсманну, еще нескольким тренерам бундеслиги. Я нигде такое желание не выпячивал, тем более публично, но люди в футбольных кругах знали, что если возникнет интересное мне предложение, то с удовольствием его рассмотрю.

— Знал ли об этом Черчесов?

— Конечно. У нас со Станиславом Саламовичем изначально, еще давным-давно был разговор, что если будет такой вариант, я тут же сообщу ему об этом, никто ничего за спиной делать не будет. Так и произошло. Тяжело не было. Просто нужно было сделать первый шаг. Понятно, после предложения от «Ахмата» я некоторое время размышлял, но тут же набрал Черчесову. То, что я услышал, убедило меня в том, что решение принять это предложение — правильное.

— А что вы от него услышали?

— Очень важные профессиональные вещи, которые останутся между нами.

Мирослав Ромащенко стал главным тренером «Ахмата» 18 августа 2023 года. Контракт 49-летнего специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.

Мирослав Ромащенко. «Когда перед Испанией автобус сборной сдал назад, хотелось разбить стекло и выпрыгнуть из него». Первое большое интервью Мирослава Ромащенко после прихода в «Ахмат»

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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Тренер «Локомотива» Галактионов заявил, что клуб ищет игрока, похожего на Дзюбу

Ромащенко рассказал о деталях своего прихода в «Ахмат»: «В моем распоряжении было два дня»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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