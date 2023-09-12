Ромащенко объяснил, сложно ли возвращаться к самостоятельной работе после 14 лет в роли ассистента Черчесова

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения в грозненский клуб объяснил «СЭ», сложно ли возвращаться к самостоятельной работе после 14 лет в роли ассистента, и ответил на вопрос, связывался ли со своим многолетним боссом Станиславом Черчесовым, получив предложение из «Ахмата».

— Вы помогали Черчесову 14 лет. Сложно ли было после такого огромного периода возвращаться к самостоятельной работе? Долго ли обдумывали этот шаг?

— Мое личное мнение — любой ассистент всегда держит в уме цель работать самостоятельно. Даже в начале этого сезона в европейских чемпионатах мне попадалось на эту тему много информации. Так было у специалистов, помогавших Гвардиоле, Де Дзерби, Нагельсманну, еще нескольким тренерам бундеслиги. Я нигде такое желание не выпячивал, тем более публично, но люди в футбольных кругах знали, что если возникнет интересное мне предложение, то с удовольствием его рассмотрю.

— Знал ли об этом Черчесов?

— Конечно. У нас со Станиславом Саламовичем изначально, еще давным-давно был разговор, что если будет такой вариант, я тут же сообщу ему об этом, никто ничего за спиной делать не будет. Так и произошло. Тяжело не было. Просто нужно было сделать первый шаг. Понятно, после предложения от «Ахмата» я некоторое время размышлял, но тут же набрал Черчесову. То, что я услышал, убедило меня в том, что решение принять это предложение — правильное.

— А что вы от него услышали?

— Очень важные профессиональные вещи, которые останутся между нами.

Мирослав Ромащенко стал главным тренером «Ахмата» 18 августа 2023 года. Контракт 49-летнего специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.