«Пари НН» — «Локомотив»: Калинский реализовал пенальти и вывел хозяев вперед

«Пари НН» открыл счет в матче против «Локомотива» в 21-м туре РПЛ — 1:0

На 35-й минуте за нижегородцев с пенальти отличился Николай Калинский. Одиннадцатиметровый был назначен после фола Жерзино Ньямси.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив».