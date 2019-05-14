Роман Широков: "Странно, что ЦСКА провалил весеннюю часть"

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков оценил выступление команды в нынешнем сезоне. Ранее армейцы уступили "Зениту" (1:3) в 28-м туре чемпионата России.

- Настрой у ЦСКА был. Сил им почему-то не хватает на концовку. Странно, что они провалили весеннюю часть, - сказал Широков в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Ранее за ЦСКА этого не водилось. А "Зенит" после "Краснодара" поверил в себя и играет здорово, мощно. В концовке практически всегда добавляет.

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