Спортивный директор "Спартака" Сергей Родионов приехал на матч первенства Олимп-ФНЛ между "Спартаком-2" и "Тамбовом". Комментировать предстоящий уход из клуба он не стал.

– Сергей Юрьевич, будут комментарии по поводу вашего ухода?

– Нет. Ничего не будет.

– Не назовете причину?

– Нет.

В пятницу было объявлено, что по окончании сезона-2018/19 свои должности в "Спартаке" оставят Родионов и вице-президент клуба Наиль Измайлов.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В четверг красно-белые разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги. (Арман Мкртчян)

Измайлов и Родионов покинут "Спартак"