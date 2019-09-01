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Ригони заявил, что очень хочет забить «Спартаку»

10:50
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Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони — о матче со «Спартаком» в восьмом туре чемпионата России.

— В прошлом сезоне также в выездной игре со «Спартаком» у вас было эпичное попадание в штангу. Помните тот момент?

— О да. Я очень хочу в этот раз забить. Надеюсь, в этот раз мяч все-таки попадет в ворота. «Спартак» — это наш принципиальный соперник. Впрочем, я бы хотел забивать всем соперникам «Зенита», а не только «Спартаку». Сейчас каждый гол важен для нашей команды. Сейчас у нас одинаковое количество очков сразу с несколькими клубами, — цитирует Ригони «Фонтанка».

— Стал ли «Спартак» сильнее по сравнению с прошлым сезоном?

— Я знаю, что к ним пришло много новых игроков. У них поменялся стиль игры. Мы это все уже проанализировали и отработали. Мы очень мотивированы. Очень хотим победить.

Матч «Спартак» — «Зенит» начнется в 19.00 по московскому времени.

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Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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