Рианчо: «Верю, что «Рубин» еще сможет выиграть чемпионат России»

Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо считает, что казанский клуб еще станет чемпионом России.

«Сможет ли еще «Рубин» когда-то стать чемпионом России? Да, я верю, что «Рубин» ещё сможет выиграть РПЛ. В Казани есть победные традиции, я помню менталитет команды. Казань достойна этого», — цитирует Рианчо Legalbet.

После 7 туров РПЛ «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.