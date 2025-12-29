РФС снял запрет на регистрацию новых игроков для «Балтики»

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков заявил, что организация сняла с «Балтики» запрет на регистрацию новичков.

Трансферный бан на калининградскую команду был наложен с 13 ноября. Сообщалось, что причиной стало грубое нарушение правил при прохождении лицензирования.

«29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг», — приводит ТАСС слова Дьякова.

«Балтика» набрала 35 очков в 18 матчах чемпионата России-2025/26 и занимает пятое место в турнирной таблице.