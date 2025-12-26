РФС обновил правила лицензирования клубов

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил изменения в правила лицензирования клубов.

Изменения касаются финансового контроля за клубами. Отмечается, что они направлены на усиление финансовой дисциплины, раннее выявление финансовых рисков и повышение прозрачности процедур финансового контроля по ходу сезона.

«Существенным отклонением признаются отрицательные расхождения между фактическими и плановыми показателями более чем на 15 процентов для клубов РПЛ и более чем на 10 процентов для клубов Первой лиги.

Финансовый контроль осуществляется в рамках процедур мониторинга деятельности клуба по итогам третьего квартала сезона. В случае выявления таких отклонений клуб обязан представить письменные пояснения причин их возникновения, а также скорректированный финансовый план с указанием источников покрытия дополнительных расходов либо мер по сокращению отдельных статей затрат.

До устранения выявленных нарушений комиссия по лицензированию вправе применять ограничительные меры, включая запрет на регистрацию новых игроков», — говорится в заявлении организации.

Кроме того, РФС получит право публиковать резолютивные части решений по лицензированию, примененные меры обеспечения соблюдения требований и условия выдачи лицензий без раскрытия чувствительной финансовой информации клубов.