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РФС обновил правила лицензирования клубов

Сергей Ярошенко

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил изменения в правила лицензирования клубов.

Изменения касаются финансового контроля за клубами. Отмечается, что они направлены на усиление финансовой дисциплины, раннее выявление финансовых рисков и повышение прозрачности процедур финансового контроля по ходу сезона.

«Существенным отклонением признаются отрицательные расхождения между фактическими и плановыми показателями более чем на 15 процентов для клубов РПЛ и более чем на 10 процентов для клубов Первой лиги.

Финансовый контроль осуществляется в рамках процедур мониторинга деятельности клуба по итогам третьего квартала сезона. В случае выявления таких отклонений клуб обязан представить письменные пояснения причин их возникновения, а также скорректированный финансовый план с указанием источников покрытия дополнительных расходов либо мер по сокращению отдельных статей затрат.

До устранения выявленных нарушений комиссия по лицензированию вправе применять ограничительные меры, включая запрет на регистрацию новых игроков», — говорится в заявлении организации.

Кроме того, РФС получит право публиковать резолютивные части решений по лицензированию, примененные меры обеспечения соблюдения требований и условия выдачи лицензий без раскрытия чувствительной финансовой информации клубов.

Источник: РФС
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 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
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 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
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 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
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 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
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 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
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10
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12
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
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