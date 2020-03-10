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РФС: Кашшаи не будет проводить брифинги после каждого тура

12:08
«Ростов» — ЦСКА. Игорь Акинфеев поймал мяч. Фото ФК «Ростов».
«Ростов» — ЦСКА. Игорь Акинфеев поймал мяч. Фото ФК «Ростов».
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РФС распространил сообщение по поводу разбора спорных судейских решений в Тинькофф чемпионате России.

«Сложные и спорные вопросы будут разбираться на ЭСК, куда входят, в том числе, Виктор Кашшаи и Сергей Фурса. Клубы будут проинформированы о ее решениях. Оперативные комментарии по судейству на данный момент давать не планируем — Виктор Кашшаи собирается проводить брифинги, но не после каждого тура, — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

В 21-м туре чемпионата России было шесть удалений. Самой скандальной встречей стала игра «Ростов» — ЦСКА (3:2), в которой арбитр Владислав Безбородов показал две красные карточки игрокам московской команды, а также назначил три пенальти. Подробнее о судействе в этой игре можно прочитать в материале «СЭ».

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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