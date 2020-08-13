«Разочарованы случившимся». «Спартак» пригласил комментатора «Матч ТВ» на стадион

Официальный Twitter «Спартака» обратился к комментатору Александру Шмурнову, которого не стали назначать на матчи 2-го тура РПЛ после его работы на игре красно-белых против «Сочи» (2:2).

«Александр Иванович, ждем вас на «Открытие Арене»! Разочарованы случившимся и благодарны за вашу позицию. Наши двери всегда открыты!» — написано в Twitter красно-белых.

В концовке матча «Спартак» — «Сочи» Шмурнов раскритиковал действия главного арбитра встречи Василия Казарцева и ВАР Алексея Еськова.

После этой игры комментатор «Матч ТВ» не работал на матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Аталантой» (2:1).

Александр Иванович, ждём вас на «Открытие Арене»! Разочарованы случившимся и благодарны за вашу позицию. Наши двери всегда открыты! — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 13, 2020

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