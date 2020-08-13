«Разочарованы случившимся». «Спартак» пригласил комментатора «Матч ТВ» на стадион
13 августа 2020, 22:23
Официальный Twitter «Спартака» обратился к комментатору Александру Шмурнову, которого не стали назначать на матчи 2-го тура РПЛ после его работы на игре красно-белых против «Сочи» (2:2).
«Александр Иванович, ждем вас на «Открытие Арене»! Разочарованы случившимся и благодарны за вашу позицию. Наши двери всегда открыты!» — написано в Twitter красно-белых.
В концовке матча «Спартак» — «Сочи» Шмурнов раскритиковал действия главного арбитра встречи Василия Казарцева и ВАР Алексея Еськова.
После этой игры комментатор «Матч ТВ» не работал на матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Аталантой» (2:1).
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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