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Сегодня, 13:56

Дмитрий Кузнецов: «Сочи» — грозный соперник, который может создать проблемы ЦСКА»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о своих ожиданиях от матча армейцев с «Сочи» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«ЦСКА сегодня надо вспомнить, как они крупно проиграли «Сочи» в 2021 году. Армейцы знают, что «Сочи» — это грозный соперник, который может создать проблемы. Никто задачу выигрывать все игры не снимал. У ЦСКА других задач нет», — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

Также он ответил на вопрос, создаст ли главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев проблемы армейцам.
«Тактику Курбана Бекиевича все знают. Думаю, тренерский штаб «Сочи» посмотрел все последние игры ЦСКА. Тут уже неизвестно, кто кого обхитрит — Бердыев Федотова или наоборот. Будет очень интересная игра», — добавил специалист.

Перед 18 туром ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» — девятое (25 очков). Игра между командами пройдет сегодня, 5 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-sochi-grozny-j-sopernik-dlya-tsska-budet-ochen-interesny-j-match/
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
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Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 1 : 3
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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