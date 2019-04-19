Рашид Рахимов: "В кавказском дерби фаворитов не бывает"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер" поделился ожиданиями перед матчем 24-го тура чемпионата России с "Анжи". Встреча пройдет сегодня, 19 апреля, начало – в 19.30 (мск).

"Анжи" занимает 15-е место с 19 очками в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 30 баллами располагается на 10-й строчке.

– Мы не должны думать о том, что "Локомотив" и "Анжи" – это разные команды. Сегодняшний матч, если мы говорим о кавказском дерби, в таких играх фаворитов не бывает. Поэтому к нему нужно отнестись максимально серьезно. Надеюсь, что ребята правильно восприняли все, что им было сказано. В таких играх нет фаворитов, мы должны с уважением отнестись к сопернику и показать свои лучшие качества.

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