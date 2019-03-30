Рашид Рахимов: "Получается, что Боккетти пожалели, а Семенова - нет!"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 21-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:3) заявил "СЭ", что арбитр встречи Сергей Лапочкин должен был проявить последовательность в своих действиях.

На 62-й минуте встречи Лапочкин показал защитнику грозненцев Андрею Семенову вторую желтую карточку и удалил с поля, но незадолго до этого не стал наказывать защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, уже имевшего на тот момент предупреждение, за грубый фол.

- Мы показали сегодня хорошую игру, - сказал Рахимов. – После матча я сказал ребятам, что не могу предъявить к ним претензий. У "Ахмата" было достаточно эпизодов, когда нужно было более грамотно распоряжаться мячом и доводить атаки до логического завершения, но, к сожалению, мы этого не сделали. А потом случился эпизод, который изменил всю игру, хотя и до, и после удаления мы создавали опасные моменты у ворот "Спартака". Этот эпизод все перевернул. Такое бывает в футболе, что поделать.

- После игры вы, похоже, были не очень довольны судейством. Не согласны с удалением Семенова?

- Незадолго до удаления Андрея защитник красно-белых Боккетти нарушил правила, ударил нашего футболиста сзади по ногам. Там и мяча-то рядом не было. Я считаю, что арбитр должен был проявить последовательность, показывать желтую и в том, и в другом эпизоде, или не показывать и там, и там. А то получается, что итальянца, у которого уже было предупреждение, пожалели, а Семенову через несколько минут дали вторую карточку. Тем не менее не хочу все сваливать на удаление, хотя очевидно, что оно изменило ход встречи. Мы даже вдесятером могли забивать второй мяч.

"Ахмат" с 27-ю очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, "Спартак" идет на 3-ей строчке с 36 очками. (Иван Торопцев)

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