Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов отметил прогресс футболистов перед матчем 26-го тура РПЛ против "Динамо". Специалист считает, что успехи Олега Иванова обусловлены удачной игрой его одноклубников.

- Думаю, что дело не только в Олеге, но и в атмосфере внутри команды, -сказал Рахимов в эфире "Матч Премьер". - Она дает повод думать, что каждый из игроков добавляет. По самоотдаче и желанию я не могу ни к кому предъявить претензий.

Олег начал забивать, вести игру, но для этого нужно и другим играть.

Трансляция матча "Динамо" - "Ахмат"