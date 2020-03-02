Рами присоединится к общей группе «Сочи» в ближайшие дни

Новичок «Сочи» Адиль Рами пока занимается индивидуально в зале. Он должен начать тренировки в общей группе в ближайшее время, сообщает Instagram сочинцев.

В воскресенье «Сочи» на своем поле проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2 в матче 20-го тура чемпионата России. 34-летний Рами, перешедший в команду 22 февраля, пропустил матч из-за травмы.

Рами заключил контракт с «Сочи» до конца сезона на правах свободного агента. Его предыдущей командой был турецкий «Фенербахче», с которым защитник расторг контракт 21 февраля.