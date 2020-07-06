Ракицкий в 10-й раз за 10 лет выиграл национальный чемпионат

10-й раз за 10 лет защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий стал победителем национального чемпионата, сообщается на официальном сайте РПЛ. Бывший игрок «Шахтера» завоевал первый титул в УПЛ в сезоне 2009/10 — дебютном за основную команду донецкого клуба.

До перехода в «Зенит» зимой 2019-го Ракицкий выиграл чемпионство в «Шахтере» еще шесть раз, а по итогам прошлого сезона стал победителем сразу двух чемпионатов: в чемпионате Украины он сыграл 11 матчей, в РПЛ — 12.

В текущем сезоне на счету 30-летнего украинца 1 гол и 1 результативная передача в 30 матчах.