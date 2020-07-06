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Ракицкий в 10-й раз за 10 лет выиграл национальный чемпионат

6 июля 2020, 04:41
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10-й раз за 10 лет защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий стал победителем национального чемпионата, сообщается на официальном сайте РПЛ. Бывший игрок «Шахтера» завоевал первый титул в УПЛ в сезоне 2009/10 — дебютном за основную команду донецкого клуба.

До перехода в «Зенит» зимой 2019-го Ракицкий выиграл чемпионство в «Шахтере» еще шесть раз, а по итогам прошлого сезона стал победителем сразу двух чемпионатов: в чемпионате Украины он сыграл 11 матчей, в РПЛ — 12.

В текущем сезоне на счету 30-летнего украинца 1 гол и 1 результативная передача в 30 матчах.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25058.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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