Раду Гынсарь: «Крылья» проиграли четыре матча подряд и очень хотели победить"

Полузащитник «Крыльев Советов» Раду Гынсарь прокомментировал победу над «Уралом» в матче 6-го тура РПЛ (3:1). Хавбек открыл счет во встрече, забив первый мяч в составе самарцев.

— Мы очень рады победе, матч получился очень трудным, — приводит слова Гынсаря официальный сайт «Крыльев» со ссылкой на эфир «Матч премьер». — Важно было не пропустить в первом тайме, сыграть более агрессивно и нам это удалось. Я очень рад, что помог команде. Жаль, что не получалось забить до этого. Каждый в команде старается делать свою работу, выполнять установку тренера. Играю под нападающими и моя задача — помогать им.

— В раздевалке команды было много радости?

— Радость была, но спокойная. Мы проиграли четыре матча подряд и хотели выиграть. Эта победа придала нам уверенности в своих силах.

— Говорят, что в Самаре на стадион приходит ваш персональный болельщик, это так?

— Да, есть болельщик по имени Сергей, который постоянно ездит на матчи сборной Молдавии, посещает матчи игроков, которые выступают зарубежом. В Самаре он был на нашей игре и поддерживал нас с Гацканом.