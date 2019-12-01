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Радимов снова пошутил про Шюррле и удалил твит

1 декабря 2019, 21:49
Запись Владислава Радимова.
Запись Владислава Радимова.
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» снова пошутил в отношении нападающего красно-белых Андре Шюррле. 29-летний чемпион мира в составе сборной Германии арендован московским клубом до конца сезона.

— Согласен со спартачами — Шюррле чемпион мира! А я играл в Зените! — написал Радимов в Twitter.

Затем Радимов удалил запись.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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