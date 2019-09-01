Радимов дал совет Дзюбе, как ответить фанатам «Спартака»

Бывший капитан «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дал совет форварду Артему Дзюбе перед матчем 8-го тура РПЛ против его бывшей команды «Спартака». Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит» в 2015 году, многие фанаты красно-белых негативно отнеслись к трансферу и регулярно подвергают форварда обструкции.

— То, как там встречают Дзюбу, способно зацепить любого человека, но в его возрасте нужно быть психологически устойчивым, — цитирует RT Радимова. — Могу на своем примере сказать, что всегда слышал, что обо мне кричали трибуны соперника. Но он мужчина, так что должен быть готов ответить. Но как футболист ? своими результативными действиями на поле.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 19.00, «СЭ» проведет онлайн-трансляцию