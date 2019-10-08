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Приход Тедеско в «Спартак» поможет «Шальке» сэкономить три миллиона евро

08:22
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«Шальке» извлечет финансовую выгоду из подписания Доменико Тедеско контракта со «Спартаком», сообщают немецкие СМИ. Тренер в ближайшее время должен возглавить красно-белых.

По данным WAZ.de, немецкий клуб не препятствует переговорам. Если они завершатся успешно, «Шальке» сэкономит до трех миллионов евро на досрочном расторжении контракта. Специалист после увольнения остался на контракте, который действует до 30 июля 2022 года.

По информации «СЭ», основные параметры контракта немца с московским клубом согласованы. Официально о назначении 34-летнего специалиста, судя по всему, объявят в ближайшее время.

Напомним, что изначально речь шла о соглашении на срок 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

«Спартак» уволил главного тренера Олега Кононова в воскресенье, 29 сентября, после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. Тедеско остается без работы с марта 2019 года, когда покинул свой пост в «Шальке».

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