Президент «Урала» высказался об отсутствии трансферов

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему клуб не сделал приобретений в зимнее трансферное окно.

«Остался последний день трансферного окна. Все прекрасно видят, что «Урал» за это время никого не подписал, значит, и не подпишет. Летом мы приобрели достаточно футболистов, и сейчас нас все устраивает. Будем смотреть, что будет дальше», — приводит слова Иванова Sport24.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 17 туров.