Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:36

Президент «Торпедо» о Талалаеве: «Конфликта не было. Мы решили, что лучше двигаться в разных направлениях»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт с бывшим главным тренером команды Андреем Талалаевым.

— Есть ли пункт в контракте Талалаева, что он не может говорить о «Торпедо»?

— Андрей Викторович может говорить о футбольном клубе и о любых вещах. Это прописано в конституции РФ. Как можно запретить человеку говорить о чем-то?

— Говорить о том, что происходило в клубе последние несколько месяцев?

— У каждого футбольного клуба есть пункт о конфиденциальности. Все, что находится под грифом конфиденциальности и секретности, ни один сотрудник не имеет права озвучивать. Это относится к каждому сотруднику. И ко мне, и к пресс-атташе клуба Дмитрию Ганичеву.

— Это распространяется на несколько лет?

— Обычно это распространяется на несколько лет.

— У Андрея Викторовича не было конфликта с вами?

— У Андрея Викторовича не было конфликта со мной. И у меня с ним. Я думаю, что он это подтвердит.

— Почему вы решили расстаться именно сейчас?

— Мы провели комплексный анализ. Посмотрели все, что происходит с командой, пообщались с Андреем Викторовичем, со штабом и совместно приняли решение, что для клуба и тренера лучше дальше двигаться каждому в своем направлении.

— Было понимание, что еще до сборов придется расстаться с Андреем Викторовичем?

— До сборов меня не было.

— Вы же наблюдали за клубом до второго марта?

— Мы работали вместе. И я, и вся команда поддерживала Андрея Викторовича во всех его предложениях, решениях, инициативах. Не было ничего, что мы не поддержали.

— Сейчас в команду пришел новый нападающий — это трансфер нового специалиста или Талалаева?

— Андре Филипе приходил, когда главным тренером был Андрей Викторович Талалаев. Без согласования с тренером ни одно трансфера в то время, когда я уже присутствовал, не было. Главный тренер присутствует два дня. Он не мог организовать трансфер месяц назад.

«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Андреем Талалаевым по обоюдному согласию 22 марта. 28 марта клуб назначил главным тренером испанца Жозепа Клотета.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Орещук — о Клотете в «Торпедо»: «Мне сложно подобрать русские слова»
Бышовец — о назначении Клотета главным тренером «Торпедо»: «Это решение принято на перспективу»
Главный тренер «Торпедо» Клотет: «Смотрел много игр. Считаю РПЛ конкурентоспособной лигой»
Арбитр Сухой не судил в РПЛ почти полгода. Но ему дали игру «Спартак» — «Ахмат»
Селюк: «Конате в отличной форме, он готов к матчу со «Спартаком»
Булыкин согласен с признанием форварда «Локомотива» Дзюбы лучшим игроком марта в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Торпедо» прокомментировал ситуацию с техническим поражением у «Пари НН»

Орещук — о Клотете в «Торпедо»: «Мне сложно подобрать русские слова»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости