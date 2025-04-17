Президент РПЛ Алаев сделал заявление о ситуации в «Химках»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию в «Химках».

Ранее сообщалось, что футболисты подмосковной команды могут бойкотировать матч против «Зенита» в 25-м туре РПЛ из-за задержек с выплатой зарплат.

«Руководство футбольного клуба «Химки» допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу. По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип.

Завтра лично поеду на встречу с командой, будем искать вместе выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

20 апреля «Химки» на выезде сыграют против «Зенита» в 25-м туре РПЛ. Начало — в 16.30 по московскому времени. После 24 туров подмосковная команда с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

15 апреля «Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером команды Франком Артигой. Испанец возглавлял подмосковную команду с июня 2024 года. Спустя сутки исполняющим обязанности главного тренера назначили Магомеда Адиева.