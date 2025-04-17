Канчельскис назвал лучших российских футболистов XXI века

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» назвал лучших российский футболистов XXI века.

— Много хороших футболистов было.

— Кто лучшие?

— На ум сразу приходят: Мостовой, Аршавин, Акинфеев.

— Внесли бы себя в этот список?

— Да.

Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал Юрия Жиркова лучшим российским футболистом XXI века.