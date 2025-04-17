Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:27

Канчельскис назвал лучших российских футболистов XXI века

Дарик Агаларов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» назвал лучших российский футболистов XXI века.

— Много хороших футболистов было.

— Кто лучшие?

— На ум сразу приходят: Мостовой, Аршавин, Акинфеев.

— Внесли бы себя в этот список?

— Да.

Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал Юрия Жиркова лучшим российским футболистом XXI века.

Александр Мостовой
Андрей Аршавин
Андрей Канчельскис
Игорь Акинфеев
Читайте также
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России
В Ленобласти учитель математики ударил шестиклассника телефоном по голове
Скончался актер из «Первого отдела» Денис Верягин
Популярное видео
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дркушич: «Хочу увидеть Ивановича в матче легенд «Зенита»

Президент РПЛ Алаев сделал заявление о ситуации в «Химках»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости