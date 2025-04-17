Нападающий «Зенита» Луис Энрике: «Команды России преуспеют в Лиге чемпионов»

Форвард «Зенита» Луис Энрике считает, что российские клубы преуспеют в Лиге чемпионов и других еврокубках в случае допуска от УЕФА.

«Команды России преуспеют в Лиге чемпионов. У нас очень сильная команда, мы много соревнуемся здесь, в российской лиге, поэтому я уверен, что в любом европейском соревновании, в котором мы будем играть, мы тоже будем бороться, чтобы выиграть», — цитирует бразильца РИА Новости Спорт.

В апреле президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что надеется на ближайшее возвращение России на международные турниры.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.