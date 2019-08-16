Президент «Оренбурга»: «Прогресс в игре команды наблюдается»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев высказал мнение, что футболисты команды улучшают качество игры от матча к матчу. Сегодня «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1 в матче шестого тура чемпионата России.

— По-моему, немного не хватало остроты, несколько медленно развивались события, — цитирует ТАСС Кияева. — Опять же, в концовке не хватило везения в реализации моментов — несколько шансов не использовали. Прогресс в игре команды наблюдается, но у нас еще есть травмированные игроки, поэтому, возможно, немного не хватает остроты; все время на пределе игрокам находиться достаточно сложно.

В последние дни попробуем решить вопрос по усилению команды, нужны вратарь и опорный полузащитник. Плюс, в атакующей линии не хватает игрока. В принципе, рассматриваем игроков на эти позиции.