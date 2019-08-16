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Президент «Оренбурга»: «Прогресс в игре команды наблюдается»

16 августа 2019, 20:50
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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев высказал мнение, что футболисты команды улучшают качество игры от матча к матчу. Сегодня «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1 в матче шестого тура чемпионата России.

— По-моему, немного не хватало остроты, несколько медленно развивались события, — цитирует ТАСС Кияева. — Опять же, в концовке не хватило везения в реализации моментов — несколько шансов не использовали. Прогресс в игре команды наблюдается, но у нас еще есть травмированные игроки, поэтому, возможно, немного не хватает остроты; все время на пределе игрокам находиться достаточно сложно.

В последние дни попробуем решить вопрос по усилению команды, нужны вратарь и опорный полузащитник. Плюс, в атакующей линии не хватает игрока. В принципе, рассматриваем игроков на эти позиции.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6771345

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