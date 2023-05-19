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Президент «Оренбурга» Еремякин: «До топовых трансферов мы недотягиваем»

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о трансферной кампании клуба.

«Мы проделали хорошую работу — это да. Еще не в полном объеме, но в значительной степени, и мы уже понимаем, что нам надо делать. До топовых трансферов мы недотягиваем, но находим тех, кто будет очень солидно выглядеть», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

Также он ответил на вопрос, сколько приобретений ждать от «Оренбурга».

«Я не могу сказать. Но работа проделана, мы готовы, все будет зависеть от развития ситуации, от того, как нужно будет поступить», — добавил президент клуба.

«Оренбург» расположился на 8-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 27 туров. С 2020 года команду возглавляет чешский тренер Марцел Личка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-do-topovy-h-transferov-my-nedotyagivaem/
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ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

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Спартак

 9
И К Ж
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Локомотив

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