«Ростов» разгромил китайский «Чэнду Жунчэн»

«Ростов» в товарищеском матче обыграл китайский »Чэнду Жунчэн» — 3:0.

Игра проходила на зимних тренировочных сборах ростовчан в ОАЭ в формате трех таймов по 30 минут.

По голу забили Мохаммад Мохеби (15-я минута), Дмитрий Чистяков (32-я) и Кирилл Щетинин (42-я — с пенальти).

Товарищеский матч

«Ростов» (Россия) — «Чэнду Жунчэн» (Китай) — 3:0

Голы: Мохеби, 15 (1:0), Чистяков, 32 (2:0), Щетинин, 42 — с пенальти, (3:0)