Представитель Дзюбы после инцидента с журналистом заявил, что у Артема все нормально с репутацией

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» высказался об инциденте с участием футболиста и журналистом «РБ Спорт» после матча четвертого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

После игры Дзюба нагрубил журналисту, заявив: ««Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь».

— Возможно ли услышать от вас реакцию на инцидент с Артемом Дзюбой и журналистом «РБ Спорт»? Ситуация все-таки не особо приятная.

— Не особо приятная для кого? Для вас?

— Для репутации футболиста.

— С репутацией футболиста все нормально. Комментировать не готов.

Дзюба не принимал участия в матче 4-го тура РПЛ с самарскими клубом из-за повреждения. У «Локомотива» на счету 5 очков и шестая строчка в турнирной таблице РПЛ.