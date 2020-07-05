После финального свистка Сергея Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит» (2:4) на поле выбежал болельщик со стороны самоорганизованного фанатского сектора «сине-бело-голубых». Он пересек поле, перепрыгнул через рекламные щиты и остановился около трибуны, дождавшись бежавших за ним двух стюардов. Стюарды повалили его на газон, затем увели.