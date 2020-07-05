После финального свистка в матче «Краснодар» — «Зенит» на поле выбежал фанат
5 июля 2020, 22:46
После финального свистка Сергея Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит» (2:4) на поле выбежал болельщик со стороны самоорганизованного фанатского сектора «сине-бело-голубых». Он пересек поле, перепрыгнул через рекламные щиты и остановился около трибуны, дождавшись бежавших за ним двух стюардов. Стюарды повалили его на газон, затем увели.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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