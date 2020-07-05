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После финального свистка в матче «Краснодар» — «Зенит» на поле выбежал фанат

5 июля 2020, 22:46
5 июля. Краснодар. «Краснодар» — «Зенит» — 2:4. Фото ФК «Зенит»
5 июля. Краснодар. «Краснодар» — «Зенит» — 2:4. Фото ФК «Зенит»
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После финального свистка Сергея Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит» (2:4) на поле выбежал болельщик со стороны самоорганизованного фанатского сектора «сине-бело-голубых». Он пересек поле, перепрыгнул через рекламные щиты и остановился около трибуны, дождавшись бежавших за ним двух стюардов. Стюарды повалили его на газон, затем увели.

Краснодар — Зенит

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