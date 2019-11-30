Попов считает, что «Урал» ничего не создал в матче с «Ростовом»

Капитан и полузащитник «Ростова» Ивелин Попов после ничьей с «Уралом» (0:0) в матче 18-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.

— Если честно, во втором тайме было много моментов, просто не хватило гола, — сказал Попов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Думаю, что «Урал» ничего не создал ни в первом, ни во втором таймах. После таких игр результат придет. Есть, наверное, психологическая проблема после поражений от «Краснодара», «Тамбова», «Динамо». В целом, наверное, да, доволен игрой. Было много атак, ударов, просто не удалось забить. «Ростов» в психологической яме? Сегодня был удобный и хороший момент для победы. Надо работать и работать, результат придет. У них есть тренер, который выбирает тактику, наверное, они знают, что мы очень хорошо атакуем и решили обороняться.

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