17:14 | Футбол — РПЛ

Поплевченков и Терешкин тренировались вместе с основой "Спартака"

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"Спартак" привлек к тренировкам с основной командой голкиперов Артема Поплевченкова и Владислава Терешкина, информирует официальный сайт красно-белых. В то же время вратарь Александр Селихов был успешно прооперирован в связи с переломом мизинца левой кисти. В общей группе с ограничениями работал защитник Илья Кутепов.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Следующий матч красно-белые проведут на выезде против "Ростова"

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https://spartak.com/news/2019-04-09-gotovimsya_k_rostovu/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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