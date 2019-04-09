Поплевченков и Терешкин тренировались вместе с основой "Спартака"

"Спартак" привлек к тренировкам с основной командой голкиперов Артема Поплевченкова и Владислава Терешкина, информирует официальный сайт красно-белых. В то же время вратарь Александр Селихов был успешно прооперирован в связи с переломом мизинца левой кисти. В общей группе с ограничениями работал защитник Илья Кутепов.

📰 Готовимся к "Ростову"



📍 В общей группе с ограничениями работал Илья Кутепов.



🧤 К тренировкам с первой командой привлечены голкиперы Артём Поплевченков и Владислав Терешкин.#РостовСпартак pic.twitter.com/ZZhLoeIdJJ – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 апреля 2019 г.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Следующий матч красно-белые проведут на выезде против "Ростова".

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