Понсе заявил, что сделал выводы после удаления за столкновение с Шуниным

Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе сказал, что сделал выводы после удаления в матче четвертого тура чемпионата России против «Динамо». В этой игре он был удален за столкновение с голкипером соперников Антоном Шуниным.

— Я сделал определенные выводы из этой истории, — цитирует Понсе официальный сайт клуба. — Столкновения с Антоном Шуниным можно было избежать. Но мое желание забить гол в том моменте было превыше всего. Я думал только о том, чтобы помочь своей команде выиграть. Такова моя манера игры. Решение судьи показать красную карточку — правильное. А вот дальнейший вердикт был, как мне кажется, излишне строгим. Но я уже говорил, что решение футбольных властей нужно принимать и уважать. Этих трех встреч уже не вернуть, нужно готовиться к следующим.

22-летний Эсекиэль Понсе в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и забил два мяча.

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