Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе сравнял счет в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1). Он отличился с голевой передачи другого форварда красно-белых Александра Соболева на 44 минуте.

Счет в матче открыл нападающий оренбуржцев Джоэль Фамейе после розыгрыша углового на 17 минуте.