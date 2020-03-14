Понсе сравнял счет в матче «Оренбург» — «Спартак» с передачи Соболева
14:45
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе сравнял счет в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1). Он отличился с голевой передачи другого форварда красно-белых Александра Соболева на 44 минуте.
Счет в матче открыл нападающий оренбуржцев Джоэль Фамейе после розыгрыша углового на 17 минуте.
ГООООООЛ! Эсекьель Понсе сравнивает счет на последних минутах первого тайма #ОренбургСпартак 1:1#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/U9qiToXKYj— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 14, 2020
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