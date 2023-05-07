Орлов: «Говорил месяц назад, что все может решиться после «Спартака» — все к этому и идет»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» и «Спартака» в 26-м туре РПЛ.

— Геннадий Сергеевич, какие ожидания от новой встречи «Зенита» со «Спартаком»?

— Не нужно дополнительно настраивать команды на этот матч. Это российское эль-класико! Все понимают, что это престижная игра, которую посмотрит вся страна. Такие вещи — выше любых зарплат и прочих обещаний.

— «Зенит» может официально оформить чемпионство. Это дополнительная мотивация?

— Еще какая! Я говорил месяц назад, что все может решиться после «Спартака» — и все к этому идет. Сейчас у «Зенита» очень сильный клуб: менеджмент, руководство, взаимодействие с тренерским штабом. В этом году команда с бразильцами играет лучше, чем в предыдущих сезонах. Значит, правильно выстроен тренировочный процесс.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте здесь.