ЦСКА — «Торпедо»: Чалов открыл счет в матче
Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил на 5-й минуте матча 27-го тура РПЛ с «Торпедо» — 1:0.
Защитник «Торпедо» Роганович хотел скинуть головой Бабурину, но вместо этого выполнил скидку прямо в центр на ход Чалову, который реализовал момент.
Для форварда это 16-й гол в текущем сезоне чемпионата России.
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|
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|43
|
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|43
|
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|
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|6
|5
|15
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|
15
|Химки
|27
|4
|6
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|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
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Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
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|4
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