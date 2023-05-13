ЦСКА — «Торпедо»: Чалов открыл счет в матче

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил на 5-й минуте матча 27-го тура РПЛ с «Торпедо» — 1:0.

Защитник «Торпедо» Роганович хотел скинуть головой Бабурину, но вместо этого выполнил скидку прямо в центр на ход Чалову, который реализовал момент.

Для форварда это 16-й гол в текущем сезоне чемпионата России.