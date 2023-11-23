Полузащитник ЦСКА Мухин завтра вернется в Москву из Италии после операции на колене

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», когда полузащитник Максим Мухин вернется в Россию из Италии после операции на колене.

6 ноября ЦСКА сообщил в социальных сетях, что Мухин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.

«Максим Мухин прилетит в Москву из Италии уже завтра. Также он посетит матч против «Динамо», который состоится в эту субботу», — сказал Брейдо «СЭ».

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.